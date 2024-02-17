В рамках суботньої програми 25-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 25-й тур

Атлетіко – Лас-Пальмас – 5:0

Голи: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62 (пен), Депай, 87

Осасуна – Кадіс – 2:0

Голи: Будімір, 63, 90+1

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Атлетіко у рідних стінах знищив Лас-Пальмас, влаштувавши канарцям "маніту" – 5:0. Дубль у активі Льоренте й Корреа, ще один м'яч на рахунку Депая.

Льоренте, до речі, став першим з 2017 року гравцем "матрацників", якому вдалося оформити дубль за перші 20 хвилин матчу Ла Ліги (після Фернандо Торреса). Якщо ж взяти виключно ненападників Атлетіко (а Льоренте не є ним), то востаннє таке провернув Косме Васкес у 1929 році!

Також варто відзначити, що мадридці реалізували вісім пенальті поспіль у чемпіонаті. Такого не було із сезону 2012/13.

В іншому матчі середняк Осасуна спокійно розібрався з аутсайдером Кадісом. Дубль оформив досвідчений Анте Будімір, який довів кількість своїх голів у сезоні до 13. В Артема Довбика, нагадаємо, 14. Тож битва за трофей Пічічі лише розпочинається.

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