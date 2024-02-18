Валенсия принимала Севилью на Месталье. Поединок имел большое значение для обеих команд – нервионцы в случае победы могли оторваться от зоны вылета до 6 очков, а левантийцы поднялись бы в зону еврокубков. Учитывая такую важность, Рубен Бараха выпустил Яремчука в основе.

Атлетико сокрушил Лас-Пальмас, Льоренте побил 95-летний рекорд, Довбик получил еще одного конкурента

Предыдущий матч Роман просидел на скамейке, а вот перед этим украинец вышел в старте – и забил гол. В воротах Севильи он тоже мог отличиться. На 19-й минуте наш земляк замкнул кросс от Гайя, пробив метров с трех, но удар оказался неуклюжим (это и ударом трудно назвать). Нюланд парировал.

Выстрел на 49-й минуте с правого края штрафной заблокировали, а вот на 51-й Яремчук получил еще один топ-шанс. Роман откликнулся на передачу по правому флангу, убежал от Рамоса и вышел один на один с Нюландом под острым углом. К сожалению, голкипер парировал его дальнейший удар.

Яремчук так и не смог отличиться в воротах Севильи. Украинец покинул поле на 72-й минуте, набив неплохую статистику. В активе Ромы – выиграл 1 единоборство из 2-х, победил в единственной воздушной дуэли, заработал на себе 1 фол, сделал 23 касания мяча и отдал 13 передач (8 точных, 1 с продвижением и тоже точная).

Валенсия должна была выиграть этот матч. Хотя бы потому, что до 90+3-й минуты "летучие мыши" вели по ударам со счетом 13:0. Только после этого "рохибланкос" решились пробить по воротам, но чуда не произошло – гола не было. Но и хозяева порадовать фанов не смогли, раскатав нулевую ничью.

Барселона в драматичном матче дожала Сельту – Аспас установил рекорд, Левандовски оформил дубль