Лука Модріч "провчив" українця під час відпрацювання ударів з напівкола перед карним майданчиком.

Гравці Реала стали на захист Луніна – Анчелотті вражений

Володар "Золотого м'яча-2018" шведою закрутив м'яч у дев'ятку воріт Луніна. Стрибок Андрія був красивим, але даремним. Модріч зірвав овації партнерів, а Кепа Аррісабалага стояв біля воріт Луніна і радісно підвів руки.

Завтра (3 січня) у матчі проти Мальорки повинен стояти українець. Карло Анчелотті обіцяв віддати перевагу йому, оскільки Кепа щойно відновився від грипу.

Лунін вийшов у лідери серед голкіперів топ-5 ліг Європи – Анчелотті позбавив українця шансів на престижний трофей