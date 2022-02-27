Чемпіонат Португалії, 24 тур

Бенфіка – Віторія Гімараєш – 3:0

Голи: Рамос, 23, Нуньєс, 37, 52

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Бенфіка не залишила жодних шансів Віторії, відвантаживши гостям три м'ячі без відповіді. Форвард "орлів" Дарвін Нуньєс відзначився дублем.

Проте героєм зустрічі став Роман Яремчук. Вболівальники на трибунах стоячи аплодували українському нападнику, який вийшов на заміну на 61-й хвилині. Партнери по команді також підтримали Романа у такий важкий час для України, тому передали йому капітанську пов'язку.

Після 24-х турів португальської першості Бенфіка розташувалась на третій сходинці, Віторія – 6-та.

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