Чемпионат Португалии, 24 тур

Бенфика – Витория Гимараеш – 3:0

Голы: Рамос, 23, Нуньес, 37, 52

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Бенфика не оставила никаких шансов Витории, отгрузив гостям три безответных мяча. Форвард "орлов" Дарвин Нуньес отличился дублем.

Однако героем встречи стал Роман Яремчук. Болельщики на трибунах стоя аплодировали украинскому нападающему, вышедшему на замену на 61-й минуте. Партнеры по команде также поддержали Романа в столь тяжелое время для Украины, поэтому передали ему капитанскую повязку.

После 24 туров португальского первенства Бенфика расположилась на третьей строчке, Витория – 6-я.

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