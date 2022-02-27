Міжнародна федерація футболу обрала покарання для російської збірної через напад їхньої країни на Україну.

Рішенням ФІФА росіяни втратили власну ідентичність і на футбольних полях через ганебний напад на Україну.

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Так, вони не зможуть виходити на матчі під своїм прапором, перед поєдинками не гратиме гімн, не зможуть проводити домашні ігри на своїй території, а команда матиме назву збірна російського футбольного союзу. Раніше схожі заходи ухвалив Олімпійський комітет.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав погану війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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