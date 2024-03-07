Яремчук сьогодні відновив тренування в загальній групі Валенсії, повідомляє Plaza Deportiva. Роман готовий вийти на поле в матчі проти Хетафе, який відбудеться о 15:00 за Києвом у суботу, 9 березня.

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Українець у попередньому турі забив Реалу, але після заміни відчув дискомфорт. На початку тижня форвард пропустив два тренування, а його участь у найближчих матчах була під питанням.

Яремчук побореться за місце в основі з Дієго Лопесом. Молодий конкурент пропустив два матчі через травму, однак проти Реала замінив Романа та мав гольовий момент на ворота Луніна.

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