Яремчук сегодня возобновил тренировки в общей группе Валенсии, сообщает Plaza Deportiva. Роман готов выйти на поле в матче против Хетафе, который состоится в 15:00 по Киеву в субботу, 9 марта.

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Украинец в предыдущем туре забил Реалу, но после замены почувствовал дискомфорт. В начале недели форвард пропустил две тренировки, а его участие в ближайших матчах было под вопросом.

Яремчук поборется за место в основе с Диего Лопесом. Молодой конкурент пропустил два матча из-за травмы, однако против Реала заменил Романа и имел голевой момент на ворота Лунина.

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