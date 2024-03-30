Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився щодо травми Романа Яремчука у матчі проти Мальорки (0:0) у 30 турі Ла Ліги.

Український форвард вийшову старті "кажанів" у грі проти Мальорки. Утім, Роман Яремчук не зміг завершити гру через травму.

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"Роман – важливий гравець для нас, як і Серхі Канос і Гайя. Ми повинні подолати цей тип травм. Вони нас виснажують і не дають змогу щось змінити наприкінці матчів. Але ми завжди хотіли грати", – цитує Бараху AS.

Нагадаємо, Роман Яремчук приєднався до Валенсії у вересні 2023 року. Загалом українець зіграв за "кажанів" у 24 матчах у всіх турнірах, забивши чотири голи.

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