Валенсія не змогла здобути перемогу над Мальоркою (0:0) у 30 турі чемпіонату Іспанії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Роман Яремчук після повернення з національної команди вийшов у старті "кажанів" в черговому турі Ла Ліги. Український форвард активно розпочав гру. Вже на 6 хвилині Яремчук розігнав атаку Валенсії, зробив пас на партнера на фланзі, утім, далі м'яч просунути команді не вдалося. А через 10 хвилин Роману знадобилася заміна через травму.

Осасуна розгромила Альмерію, Севілья переграла Хетафе – Рамос забив переможний гол у свій 38-й день народження

У першому таймі Валенсія ледь доходила до воріт суперника. Створювати моменти, чи навіть просто доходити до штрафного майданчика Мальорки, команді Рубена Барахи було вкрай важко. Звідси і плачевна статистика по ударах – лише три.

По перерві у Валенсії була чудова нагода відкрити рахунок. Пепелу пробив зі штрафного, але Грейф відзначився шикарним сейвом. У другому таймі "кажани" діяли гостріше біля воріт суперника. Попри те, що Валенсія створила досить непогані моменти, забити їм не вдалося. У підсумку рефері зафіксував нічию 0:0.

Лунін на піку – що робити з Реалом?