Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував вихід на чемпіонат Європи Романа Яремчука та Гіоргі Мамардашвілі у складі своїх національних збірних.

"Яремчук та Мамардашвілі? Вони повертаються із хорошою динамікою, Гіоргі взяв участь в історичному досягненні для своєї країни.

Яремчук отримав відзнаку від популярного бренду – подвиг за збірну України не залишився без уваги

Яремчук також зіграє на чемпіонаті Європи. Це повинно дати їм позитивну енергію, і Валенсія повинна скористатися нею", – наводить слова Барахи AS.

Нагадаємо, Мамардашвілі у складі збірної Грузії, яка подолала Грецію в серії пенальті та вийшла на перший чемпіонат Європи у своїй історії. Яремчук допоміг збірній України пройти на Євро-2024, ставши героєм першого поєдинку проти Боснії і Герцеговини (гол+асист).

Ребров знову здивував, Анчелотті для лідера збірної України – Мудрик у космосі, та найкращий в унікальній команді не він