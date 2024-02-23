У четвер, 22 лютого, у Валенсії сталася трагедія – згоріла 14-поверхова житлова будівля. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, а близько двох десятків поранених. У регіоні оголошена триденна жалоба.

Майбутнє Яремчука: Брюгге анонсував переговори з потенційним покупцем – шанс на топ-лігу

Валенсійські футбольні клуби також відреагували на події, попросивши перенести їхні матчі найближчого вікенду. І суперники, і Ла Ліга пішли назустріч, нові дати матчів будуть оголошені пізніше, повідомляє прес-служба ліги.

Варто зауважити, що в суботу Валенсія нашого Романа Яремчука мала грати на виїзді проти Гранади в рамках Ла Ліги, а Леванте в п'ятницю повинен був приймати Андорру в розіграші Сегунди. Саме ці два матчі організатори перенесли на резервні дати.

Циганков – унікальний в Жироні, Довбик у тіні, Яремчук відправив на пенсію Рамоса