Жирона не виграє вже у третьому матчі Ла Ліги поспіль – тепер команда Довбика та Циганкова програла Атлетіку з Більбао.

Циганков став світлою плямою для прихильників Жирони, відзначившись у воротах Атлетіка. Цікаво, що Віктор став єдиним гравцем каталонців, який не зазнав критики з боку преси. Довбик же, хоч і проробив чимало чорнової роботи, але результативними діями не відзначився.

В іншому матчі Ла Ліги Роман Яремчук з Валенсією зіграв проти Севільї з перших хвилин. Українцю протистояв легендарний Серхіо Рамос. Активність нападника, певно, змусила екс-лідера Реала замислитись щодо пенсії. Яремчук же отримав хорошу пресу, хоча також не відзначався результативними діями. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в Більбао – каталонці все далі від мрій про золото