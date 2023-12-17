У 17-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді розійшлась миром з Валенсією (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Яремчук міг виводити Валенсію вперед вже на 2-й хвилині: отримавши передачу у штрафному він розвернувся й завдав удару в дальній нижній кут. Пенья у падінні вибив на кутовий. Барселона огризнулась дальнім ударом в середині тайму – Мамардашвілі потягнув.

Валенсія втримала сенсаційну нічию з Барселоною – Яремчук зіграв 61 хвилину, ставши найгострішим у атаці "кажанів"

Одразу по перерві Лєвандовскі стріляв з далекої відстані, але пробив повз праву стійку. За трохи Рафінья отримав закидання за голови захисників у воротарський, прострілив на Феліша, який і відкрив рахунок у матчі, замкнувши у порожні ворота. Мамардашвілі знову врятував, коли його розстрілювали з кута штрафного. На 70-й хвилині Гільямону вдалось відновити статус-кво, ефектно закрутивши під поперечину. Рафінья міг принести Барселоні перемогу, але, вийшовши сам на сам наприкінці матчу, не зумів переграти кіпера "кажанів".