"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі огляд битви Яремчука з учасником плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24.

Яремчук – несподіваний MVP Валенсії

Цього не очікували, однак Роман Яремчук потрапив у стартовий склад Валенсії. Причому на матч проти Барселони. І ні, з головним конкурентом нічого не сталося – Уго Дуро теж вийшов у основі, розташувавшись разом з українцем на вістрі нападу у схемі 4-4-2.

Несподіваний хід Рубена Барахи швидко міг принести успіх. Наш земляк у першому таймі виглядав якшо не найкращим серед господарів, то точно найгострішим. Яремчук міг забивати вже на 2-й хвилині – Роман у штрафному прийняв простріл, поставив корпус, розвернувся й завдав удару в дальній нижній кут. Пенья відверто врятував Барселону!

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Ще один шанс Яремчук отримав на 9-й хвилині. Роман зачепився за скидку з глибини (яку Де Йонг вдало підправив за спину Кунде), зробив ривок і майже обійшов Кунде. Залишилось тільки переграти Пенью, однак той опинився на м'ячі першим.

На 24-й же хвилині Пепелу виконав винос, який несподівано вилився у вихід Яремчука віч-на-віч. На жаль, Роман задалеко відпустив м'яч. В принципі, це усі моменти Валенсії у першому таймі, тож можемо занести його до активу Романа. Хоча реалізувати бодай один з тих трьох шансів українець був зобов'язаний.

Крім того, Рома міг всадити на картку Де Йонга, адже той наступив йому на ахіл. Арбітр вирішив не свистіти, адже Френкі дивився на верховий м'яч – хоча інший суддя міг би на це й не подивитись.

По перерві активності з боку нашого форварда стало менше. Пригадується тільки епізод на 60-й хвилині, коли Яремчук якісно відкрився під закидання у глибину. Роман увійшов у штрафний, але його вже накривали. Довелося виконувати скидку, а там і лайнсмен підняв прапорець – хоча офсайду, ймовірно, не було.

Але критикувати Яремчука теж треба

На жаль, це була остання дія українця у матчі. На 61-й хвилині Яремчука замінив Канос. Оглядач іспанського Radio Nacional і ще кількох каталонських радіо заявив, що вихід Роми в основі Валенсії – показник кризи, в яку скотився клуб.

Це була абсолютно тупа заява заради хайпу. Чомусь його не хвилює, що вінгери Валенсії не вміють обігрувати 1-в-1, а Уго Дуро взагалі залишився непомітним до самого фінального свистка. Усі небезпечні епізоди біля воріт Барси сталися за безпосередньої участі Яремчука – і це хороший сигнал, з огляду на попередні 5-хвилинки. Він точно приносив користь, але знову постраждав від свого феєричного марнотратства.

Втім, не тільки марнотратство можна поставити у провину українцю. Йому явно бракує швидкості для якісного пресингу, а боротьба в поєдинку з Барселоною була програна вщент. Лише 1 виграний епізод на землі й жодної перемоги в 5-ти верхових дуелях – для габаритів Романа це занадто.

З підігруванням теж не склалось, але і партнери не дуже то поспішали заповнювати зони підбирання чи відкриватись під скидки. Роман більше працював у глибину та в завершальній фазі.

Загалом, Яремчук провів доволі перспективну гру. Буде дуже дивно, якщо Рубен Бараха продовжить його ігнорувати в наступних іграх, випускаючи на останні 5 хвилин. Так, проблеми у Ромка є, однак свої переваги він теж продемонстрував.

Барселона тринькала моменти. Валенсія покарала

Валенсія оборонялась компактним середнім блоком 4-4-2, залишаючи простір лишень на флангах. Барселона намагалася розтягувати цю структуру, створюючи діри в захисних побудовах "кажанів" – у перші 15 хвилин це не вдавалося, але поступово справа зрушила з місця. Центрбеки залишали вдосталь простору для вривань Гюндогана, Лєвандовскі та Феліша.

Втім, атаки Барселони в першому таймі в 90% випадків виглядали досить прогнозовано – це були дальні удари, кроси та спроби створити 2-в-1 на кутах штрафного. Але і цього могло вистачити для впевненої перемоги.

На 18-й хвилині Лєвандовскі вдався класний дальній удар (Мамардішвілі парирував), на 22-й він же замикав просріл Канселу з правого краю штрафного (спробу накрили) в останню мить. На 28-й поляк міг відзначитись шедевром, відкрившись на лівому куті воротарського та прийнявши навіс від Гюндогана – Роберт пробивав боковими ножицями, змусивши Мамардішвілі виконувати черговий сейв.

На 34-й хвилині Педрі отримав скидку від Феліша й бахнув з лінії штрафного, запустивши м'яч над поперечкою. Ще за хвилину шикарна діагональ від Канселу виводила Лєвандовскі віч-на-віч, однак підкачало завершення. Між цими епізодами розташувалась серія дуже перспективних епізодів, коли каталонці організовували позиційну перевагу в зонах завершення – втім, цими епізодами не скористались.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Попри ніби-то шалену перевагу за моментами, статистика не шокувала – 6-7 за ударами, 2-3 у площину, 0,30 vs 0,74 за очікуваними голами. Щоправда, в очі впадало домінування у боротьбі (15-33 на землі, 5-10 у повітрі).

По перерві Барселона відчутно додала у контролі гри. Валенсія почала сильніше втискатись на власну половину, майже забувши про контратаки. Зрештою, такий футбол конвертувався у гол "блаугранас" на 55-й хвилині. Рафінья уникнув офсайду й прийняв закидання "шведою" від Де Йонга, після чого прострілив на Феліша – той замкнув у порожні. 0:1!

За три хвилини Жоау міг і дубль оформити. Бальде відібрав м'яч у Переса перед штрафним і віддав Лєвандовскі, той виконав простріл на ближній кут воротарського, але в останню мить удар португальця накрили. На 67-й же Рафінья прийняв сферу на правому краю карного майданчика, переграв захисника й бахнув з лівої у ближній – Мамардішвілі парирував.

За таке марнотратство прилетіло покарання. І яке! Після подачі Франа Переаса на 69-й хвилині м'яч винесли на лінію півкола, а Гільямон підхопив його – а потім зарядив у дальню дев'ятку. Без шансів для Пеньї. 1:1! На цей гол Валенсія таки заслужила, але досить швидко команда могла втратити свою нічию.

На 73-й хвилині Де Йонг перекинув м'яч над Діакабі, організувавши для Феррана вихід сам на сам. На щастя для "кажанів", Ферран пробив у голкіпера. На 82-й же Мамардішвілі виграв 1-на-1 з Рафіньєю, парирувавши плечем, а захисник Газіоровскі врятував при добиванні в порожні. Вже у компенсований час Араухо стріляв метрів з 22-х повз дальню стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Барселона залишилась на третій позиції, відстаючи від Реала на 4 очки, а від Жирони – на 6. І цей розрив завтра може збільшитись. Валенсія піднялась у топ-10.