"Я зробив помилку, коли покинув Мадрид. Гравці не розуміють, що вони мають в Реалі. Вони починають розуміти це, коли їх там вже немає.

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Кожного разу, коли мене запитують, я кажу, що дуже складно стати гравцем Реала, але дуже легко піти... А вони цього не знають. Потім вони йдуть, злі, хочуть більшу зарплату, незалежно від причини, а через два тижні ти кажеш, що це буде можливо.

Зі мною це траплялося. Я поїхав до Флоренції, прекрасного міста, а через два тижні..... Через все, в першу чергу через роздягальню, поле, все.

Я бачу гравця, який трохи хвилюється через прихід іншого гравця. Цього року він вперше вийшов у старті, і тепер він трохи наляканий: "Що буде зі мною? Якщо я знову буду на другому плані, коли я вже показав, що можу забивати голи, добре грати, у мене багато таланту? Можливо, я не досяг рівня Вінісіуса, але я дуже близький до цього".

Хлопець каже, я трохи хвилююся, що зі мною буде, зараз у мене є можливість (мається на увазі варіант з Манчестер Сіті) грати або тренуватися з одним з кращих тренерів, з командою, яка має важливий рівень ... Він молодий і, можливо, трохи поспішив", – цитує Marca Міятовіча.

Нагадаємо, що через перехід Кіліана Мбаппе Родріго може втрати місце в старті. Бразильцем активно цікавиться Манчестер Сіті, а сам гравець заявив нещодавно, що в його житті все може статися.

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