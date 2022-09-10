"Яремчук заслуговує на слова вдячності за всю працю у Бенфіці. Люди навіть не знають, що він пережив за останній сезон, потім війна в його країні, батьки опинилися в епіцентрі подій. За перші тижні війни Яремчук схуд на 6 кілограмів.

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Він завжди тренувався у чудовому настрої, але йому було важко робити те, що він вміє, що зумовлено цими факторами. Для нього з'явилася можливість у Бельгії, і ми зрозуміли, що це найкращий варіант", – наводить слова Кошти A Bola з посиланням на Benfica TV.

Нагадаємо, що Яремчук цього літа покинув Бенфіку та став гравцем Брюгге за 16 млн євро. Українець вже встиг відзначитись голом у матчі чемпіонату Бельгії.

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