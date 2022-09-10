"Яремчук заслуживает благодарности за всю работу в Бенфике. Люди даже не знают, что он пережил за последний сезон, затем война в его стране, родители оказались в эпицентре событий. За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов.

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Он всегда тренировался в отличном настроении, но ему было тяжело делать то, что он умеет, что обусловлено этими факторами. Для него появилась возможность в Бельгии, и мы поняли, что это самый лучший вариант", – приводит слова Кошты A Bola со ссылкой на Benfica TV.

Напомним, что Яремчук этим летом покинул Бенфику и стал игроком Брюгге за 16 млн евро. Украинец уже успел отличиться голом в матче чемпионата Бельгии.

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