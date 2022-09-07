Роман Яремчук вдруге поспіль почав у запасі. Там же опинився інший українець Едуард Соболь. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Байєр на "Футбол 24", стартував о 22:00. Німці почали активніше. Стабільно заходили і пробивали з меж штрафного Патрік Шик, Мусса Діабі та компанія. В атаці господарів заправляли Каміль Сова та Андреас Сков Ольсен. Саме останній і організував украй курйозний перший гол. Данець подав зі стандарту, івуарійський центрбек Сілла замкнув не дуже небезпечним ударом, але голкіпер збірної Фінляндії Градецкі з м'ячем закотився за лінію воріт.

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Екс-вінгер ПСЖ Діабі прошив таки Міньйоле, але від рукавичок бельгійця снаряд поцілив у стійку. Байєр втричі частіше до перерви стріляв з меж штрафного (6:2), хоча володів м'ячем лише 44% часу. Моменти гостей були значно серйозніші й за метрикою очікуваних голів. Леверкузен також виграв усю боротьбу. Тому Брюгге дуже пощастило завершити перший тайм, ведучи в рахунку. Ще один екс-гравець ПСЖ Мітчел Баккер в обох таймах пробивав, опинившись у воротарському. Міньйоле не без допомоги захисників тягне все.

Вихованець Барселони Жутгла, який показує неабияку результативність у чемпіонаті Бельгії (і сам забиває голи, і кладе асисти) на 64 хвилині поступився місцем на полі Яремчуку. Роман відразу ж помчав у коридорі з двох захисників гостей. М'яч від себе відпустив, але кутовий у патовій ситуації заробив. Після серії стандартів, започаткованої українцем, досить гаряче у штрафному "фармацевтів". Красивий підкат Яремчука на фланзі, не соромно і з найкращими захисниками позмагатися.

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Подача за подачею від Леверкузена завершується не менш курйозним голом. Орендований в Челсі Хадсон-Одой подав, круглий нікого не торкнувся і залетів з флангу. Однак захисник Байєра Та перебував в офсайді, який важко називати пасивним. З допомогою VAR головний арбітр скасував взяття воріт. Шик ударом через себе влучив у стійку, після чого Міньйоле підбив м'яч у власні ворота. Другий поспіль скасований гол за кілька хвилин. Тут ще очевидніший офсайд.

Почав програвати боротьбу Яремчук. Відразу 5 втрат при 10 контактах з м'ячем – відверто забагато. А ось і перший удар. Комбінація у кілька ходів завершилася заблокованою спробою екс-динамівця. Роман встояв на ногах, хоча суперник нахабно тягнув за футболку. Українець кинув по флангу Сков Ольсена, який мінімально перекрутив у дальній верхній кут. На 89 хвилині Соболь замінив Сова. Вихід Едуарда на заміну заради утримання рахунку спрацював (2 дотики до м'яча, без втрат, єдиний пас виявився точним, програна верхова дуель).

Засмучує кількість браку Яремчука, яка не дозволяє сподіватися на швидку перемогу в боротьбі за місце в основі. Жутгла зіграв ледь не втричі більше, але мав лише 9 втрат, тоді як українець помилився 8 разів. Брюгге грає з одним центрфорвардом, а 23-річний іспанець поки більше переконує, хоча загалом більше розчарував у єврокубковому дебюті. В іншому матчі групи Атлетіко дотиснув Порту на 90+11 – божевільна кінцівка з грою в більшості та потрійною зміною сценаріїв.

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