Форвард Валенсії та збірної України Роман Яремчук переконаний, що опорний півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко може незабаром піти на підвищення.

"Бражко? Він – топ. Якщо він буде так продовжувати, то в Динамо не затримається. Дуже радий за нього.

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В нас є футболісти на цю позицію: Сидорчук, Степаненко, Бражко. Є вибір. Я щасливий, що в збірній України є конкуренція на кожній позиції", – наводить слова Яремчука Tribuna.

Відзначимо, що Бражко дебютував у грі проти Боснії і Герцеговини та провів повний поєдинок з Ісландією у вирішальних матчах за путівку на Євро-2024. З літа 2023-го року Володимир виступає за першу команду Динамо (21 матч, 3 голи, 2 асисти).

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