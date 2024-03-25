"Я знаю, що Ванатом цікавиться не тільки Бетіс, а і половина іспанського чемпіонату. Довбик, Циганков і Лунін зробили дуже хорошу рекламу українським футболістам в чемпіонаті Іспанії. Виявилось, що наші футболісти можуть приїжджати і одразу бути конкурентними на рівні іспанської ліги. Звичайно, що починають дивитися сюди.

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Я знаю, що цікавились Вівчаренком і Бражком. Просто вони не мають таких великих грошей, щоб заплатити. Вони мають 4-5 млн, але продати гравця за такі гроші, щоб вони його потім продали за 30 млн. А чи ти купиш заміну такому футболісту за 5 млн? Цікавитись Ванатом можна, але Бетіс не має грошей, яких хоче Динамо. В Іспанії всі, окрім Реала, Барселони і Атлетіко, не мають багато грошей.

Хоча скоро українські клуби будуть і за такі гроші продавати футболістів, бо падають можливості заробляти. Ми скоро не будемо потрапляти в Лігу чемпіонів, і в наших клубів не буде таких великих грошей і вони будуть продавати футболістів за менші гроші", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ванат провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 6 асистів. Владислав нині лідирує у гонитві бомбардирів УПЛ. Transfermarkt оцінює його у 7 мільйонів євро. Вівчаренко зіграв у 8 матчах (1 асист), Бражко провів 21 поєдинок за киян (3 голи та 2 асисти). Transfermarkt оцінює Костянтина в 1,5 млн євро, а Володимира – у 2,5 млн.

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