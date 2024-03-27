Форвард Валенсии и сборной Украины Роман Яремчук убежден, что опорный полузащитник "сине-желтых" Владимир Бражко может вскоре пойти на повышение.

“Бражко? Он – топ. Если он будет так продолжать, то в Динамо не задержится. Очень рад за него.

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У нас есть футболисты на эту позицию: Сидорчук, Степаненко, Бражко. Есть выбор. Я счастлив, что в сборной Украины есть конкуренция на каждой позиции", – приводит слова Яремчука Tribuna.

Отметим, что Бражко дебютировал в игре против Боснии и Герцеговины и провел полный поединок с Исландией в решающих матчах за путевку на Евро-2024. С лета 2023-го года Владимир выступает за первую команду Динамо (21 матч, 3 гола, 2 ассиста).

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