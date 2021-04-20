Медіа не втомлюються сватати форварда Гента Романа Яремчука у відомі європейські клуби. Знову з'явилась інформація про португальський гранд.

Нападник збірної України продовжує перебувати на радарах Спортінга, стверджує A Bola. Саме Яремчук вважається одним із пріоритетних трансферів лісабонців.

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Перехід може відбутись влітку, адже "леви" приємно вражені результативністю українця, який у нинішньому сезоні записав до свого активу 20 голів та 7 асистів у 37 поєдинках за Гент. Щоправда, раніше інший португальський ЗМІ повідомляв, що Спортінг все ж відмовився від купівлі Романа.

Нагадаємо, серед претендентів на українця ще називають Рому, Арсенал, Вулверхемптон, Лаціо та інші клуби. Контракт Яремчука з Гентом чинний до 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 13 мільйонів євро, але "буйволи" хочуть виручити за свого гравця щонайменше 15 млн.

До слова, Спортінг після 27-ми зіграних турів лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Порту – найближчого переслідувача – на 6 залікових балів.

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