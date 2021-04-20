Медиа не устают сватать форварда Гента Романа Яремчука в известные европейские клубы. Опять появилась информация о португальском гранде.

Нападающий сборной Украины продолжает находиться на радарах Спортинга, утверждает A Bola. Именно Яремчук считается одним из приоритетных трансферов лиссабонцев.

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Переход может состояться летом, ведь "львы" приятно удивлены результативностью украинца, который в нынешнем сезоне записал в свой актив 20 голов и 7 ассистов в 37 поединках за Гент. Правда, раньше другое португальское СМИ сообщало, что Спортинг все же отказался от покупки Романа.

Напомним, среди претендентов на украинца еще называют Рому, Арсенал, Вулверхэмптон, Лацио и другие клубы. Контракт Яремчука с Гентом действующий до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро, но "буйволы" хотят выручить за своего игрока не менее 15 млн.

К слову, Спортинг после 27-ми сыгранных туров лидирует в чемпионате Португалии, опережая Порту – ближайшего преследователя – на 6 зачетных баллов.

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