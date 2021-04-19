Перехід нападника Гента Романа Яремчука у португальський гранд, здається, не відбудеться.

Спортінг більше не зацікавлений у трансфері українського форварда, повідомляє Record.

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За інформацією джерела, замість Романа Яремчука, який тривалий час був на радарах, "леви" обрали іншу пріоритетну ціль. Нею став Паулінью Діаш, який зараз захищає кольори Браги. Раніше серед претендентів на українця називали ще Рому, Арсенал, Вулверхемптон, Лаціо та інші клуби.

Зауважимо, контракт Яремчука з Гентом чинний до 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює Романа в 13 мільйонів євро, але "буйволи" хочуть виручити за свого гравця щонайменше 15 млн.

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