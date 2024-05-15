Барселона зіткнулася з жорсткою критикою з боку фанатів через свій проєкт, спрямований на збір коштів для реконструкції Камп Ноу.

Як повідомляє El Confidencial, проєкт Memorabilia передбачав продаж різних предметів, пов'язаних із стадіоном, зокрема шматки трави, сітки для воріт, банери, а також футболки та бутси з підписами Лео Мессі та інших легендарних гравців.

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Фанати Барси могли забронювати ці предмети за ціною від 99 до 299 євро. Президент клубу Жоан Лапорта також заявив, що хотів би забрати фрагмент Камп Ноу додому і теж забронював своє місце.

Однак багато з 4000 вболівальників, які придбали ці предмети, були розчаровані, коли отримали їх. У соціальних мережах з'явилися фотографії та відео, на яких показано сидіння забруднені жувальною гумкою та пилом. Деякі фанати навіть скаржилися, що на їхніх сидіннях "було лайно". Крім того, деякі фанати отримали сидіння, які не були їхніми, тому їм довелося знову звертатися до клубу, щоб виправити помилку.

Важливо зазначити, що цей скандал виник на тлі того, що Барселона готується до повернення на Камп Ноу після реконструкції. Клуб спочатку планував відзначити 125-річчя клубу 29 листопада матчем на оновленому стадіоні, але через затримки з будівництвом тепер планується зіграти перший матч 15 грудня.

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