Напередодні Валенсія у поєдинку 19-го туру чемпіонату Іспанії розбила Вільяреал з рахунком 3:1. Перший гол у матчі забив український форвард Роман Яремчук, для якого цей м'яч став дебютним у Ла Лізі.

Яремчук отримав круте прізвисько від гравців Валенсії після гола в Ла Лізі – фанати засипали українця компліментами

Після гри партнери по-особливому привітали українця. "Роману Яремчуку важко давалася адаптація. Вчора в роздягальні після матчу його партнери по команді стоячи аплодували, вони були в захваті від того, що він забив свій перший гол у чемпіонаті", – повідомляє Radio Taronja.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі (по голу в Ла Лізі та Кубку Іспанії). Його орендна угода з "кажанами" чинна до літа 2024 року (українець належить Брюгге до 30 червня 2026-го). Transfermаrkt оцінює гравця у 3 млн євро.

"Яремчук не здався": наставник Валенсії відреагував на дебютний гол українця в Ла Лізі