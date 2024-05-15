Довбик претендує на звання найкращого гравця Ла Ліги в сезоні – Вінісіус, Грізманн та зірковий одноклубник в конкурентах
Нападник Жирони Артем Довбик провів прекрасний сезон у чемпіонаті Іспанії, через що претендує на нагороду найкращому гравцю Ла Ліги.
На офіційному сайті Ла Ліги оголосили список гравців, які поборються за звання найкращого в Іспанії у сезоні 2023/24.
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Серед претендентів опинився і нападник Жирони Артем Довбик. В конкурентах українця Джуд Беллінгем (Реал), Вінісіус (Реал), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Антуан Грізманн (Атлетіко), Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас), Роберт Лєвандовскі (Барселона), Іско (Бетіс), Алейш Гарсія (Жирона) та Александер Сьорлот (Вільяреал).
До слова, Довбик є найкращим бомбардиром Ла Ліги з 20 голами за 34 поєдинки. Також Артем записав до свого активу 7 результативних передач.
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