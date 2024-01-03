Роман Яремчук з кожним матчем все більше закохує у себе вболівальників "кажанів".

Український форвард Роман Яремчук нарешті відкрив лік своїм м'ячам у чемпіонаті Іспанії, відзначившись дебютним голом у ворота Вільяреала у поєдинку 19-го туру Ла Ліги (раніше він забивав лише у Кубку). Про прогрес нашого земляка після матчу заявив головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

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Підтвердили слова наставника і партнери українця. Гравці Валенсії привітали Романа у коментарях до його посту в Instagram, давши українцю оригінальне прізвисько. "Танкетка" – одноголосно назвали Яремчука Хосе Гайя, Уго Дуро, Дієго Лопес та інші. Не залишились осторонь і фанати Валенсії, засипавши нападника компліментами.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Валенсію 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі. Його орендна угода з "кажанами" чинна до літа 2024 року.

До слова, танкетка – це броньована військова машина, схожа на малий танк, з гусеничною або колісною тягою, яка використовується для розвідки та підтримки піхоти.

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