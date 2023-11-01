"Роман – один із тих, хто рідше бере участь в матчах, і я сподіваюся, що в кубковій зустірчі він отримає більше хвилин і відчує впевненість. Якщо він покаже гарну гру, то почуватиметься частиною команди.

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Коли гравець приїжджає в останні дні трансферного вікна, він не одразу відповідає вимогам тренера. Потрібен деякий час на адаптацію", – цитує наставника Валенсії AS.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до "кажанів" перед закриттям трансферного вікна. В поточному сезоні український нападник зіграв за Валенсію в п'яти матчах, але відзначитися голом йому не вдалося.

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