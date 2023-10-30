Яремчук отримав подарунок долі – головний конкурент у Валенсії має підозру на серйозну травму
Нападник Валенсії Уго Дуро ризикує залишитись без футболу на тривалий час.
Форвард невдало приземлився на газон у матчі проти Атлетіка – лікарі підозрюють в Дуро перелом ключиці, повідомляє журналіст Начо Санчіс.
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Якщо діагноз підтвердиться, то Уго пропустить близько 3 місяців. Зазначимо, що Дуро є основним конкурентом Яремчука за місце на вістрі нападу Валенсії.
У поточному сезоні іспанський нападник відзначився 5 голами та 2 асистами в 11 матчах за "кажанів". А от справи Яремчука куди гірші – форвард збірної України ще не записав результативних дій до свого активу у Валенсії, зігравши в 5 поєдинках.
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