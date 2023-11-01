"Роман – один из тех, кто реже участвует в матчах, и я надеюсь, что в кубковой встрече он получит больше минут и почувствует уверенность. Если он покажет хорошую игру, то будет чувствовать себя частью команды.

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Когда игрок приезжает в последние дни трансферного окна, он не сразу отвечает требованиям тренера. Потребуется некоторое время на адаптацию", – цитирует наставника Валенсии AS.

Напомним, что Яремчук присоединился к "летучим мышам" перед закрытием трансферного окна. В текущем сезоне украинский нападающий сыграл за Валенсию в пяти матчах, но отличиться голом ему не удалось.

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