В рамках програми дня у 11-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 11-й тур

Бетіс – Осасуна – 2:1

Голи: Вілліан Жозе, 45+1, Іско, 90+4 – Рауль Гарсія, 85

Райо Вальєкано – Реал Сосьєдад – початок о 17:15

Атлетік – Валенсія – початок о 19:30

Атлетіко – Алавес – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкрив поєдинок у Севільї, де Бетіс приймав Осасуну. У випадку перемогу господарі піднялись би в зону єврокубків, а гості впритул наблизились би до неї. Вирішити це завдання у основний час не вдалося – команди забили по голу. Здавалося, що все завершиться внічию, однак влучний постріл Іско на 4-й компенсованій хвилині вирішив долю протистояння на користь андалусійців. 2:1!

Бетіс набрав 17 очок і піднявся в зону Ліги конференцій, в той час як Осасуна з 13 балами залишилась одинадцятою. Варто відзначити Вілліана Жозе, якому вдалося забити четвертий гол за Бетіс у останніх восьми матчах у Ла Лізі. Це – вдвічі більше, ніж у 28 матчах попередньому сезону.

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