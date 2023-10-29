На вершині Ла Ліги після 11-го туру нічого не змінилося – Реал і Жирона ділять перше місце. Дивіться нове відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Каталонська Жирона продовжує сенсаційно перебувати на верхівці іспанської Прімери. У матчі проти Сельти (1:0) підопічні Мічела змогли вирвати перемогу уже у доданий арбітром час завдяки шикарній комбінації Алейша Гарсії та Янхеля Еррери, який обвідним ударом під стійку воріт приніс 3 очки жирондинцям.

Український форвард Артем Довбик з’явився на полі із перших хвилин, але практично нічим не запам’ятався. Інший український легіонер Віктор Циганков оговтався від травми і вийшов із лави запасних наприкінці зустрічі. Жирона має однакову кількість очок, що й мадридський Реал, який у першому Ель Класіко сезону переграв Барселону (2:1). В столиці Каталаонії дублем відзначився Джуд Беллінгем.