Нападающий Валенсии Уго Дуро рискует остаться без футбола на длительное время.

Форвард неудачно приземлился на газон в матче против Атлетика – врачи подозревают у Дуро перелом ключицы, сообщает журналист Начо Санчис.

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Если диагноз подтвердится, то Уго пропустит около 3 месяцев. Отметим, что Дуро является основным конкурентом Яремчука за место на острие нападения Валенсии.

В текущем сезоне испанский нападающий отметился 5 голами и 2 ассистами в 11 матчах за "летучих мышей". А вот дела Яремчука куда хуже – форвард сборной Украины еще не записал результативных действий в свой актив в Валенсии, сыграв в 5 поединках.

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