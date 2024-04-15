Роман Яремчук не допоможе Валенсії у матчі 31-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Український форвард навіть не полетів з командою до Памплони. У списку відсутніх також капітан Хосе Гайя та захисник Муктар Діакабі, якому ще довго буде не до футболу через жахливий перелом.

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Насправді відсутність Яремчука не повинна дивувати. Нападнику Валенсії відразу пророкували пропускання 2 матчів через травму підколінного м'яза лівої ноги. Якщо все буде гаразд, то він має повернутись до 32-го туру проти Бетіса.

Нагадаємо, Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге. Він відзначився 4 голами у 25 матчах за "кажанів".

️ VS OSASUNA



️ El Valencia pone rumbo a Pamplona



? Sin Gayà, Yaremchuk y Diakhaby



Yarek de la academia



toda la info en @RadioMARCA pic.twitter.com/Yd9EuX2I6R — Radio Marca Valencia (@RMValencia) April 15, 2024

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