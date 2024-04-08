Яремчук розпочинав свою кар'єру в Динамо, але в київському клубі не вірили у форварда, тож довелось торувати свій шлях до успіху. Роман брав приклад не лише з легендарного Андрія Шевченка, але й з зірки Динамо – Артема Мілевського. Зокрема, останній чимало підказував, коли Яремчук виступав за дубль киян.

Роман під час виступів за Олександрію встановив крутий рекорд, забивши найшвидший гол в історії УПЛ – нападнику знадобилось для цього 7 секунд. Але це не вразило Динамо, яке зробило ставку на Артема Бєсєдіна. Яремчук же затаїв образу на рідний клуб. Далі форвард перебрався до Гента, де і доріс до рівня основи збірної України.

Після Євро-2020, де Роман відзначився двома голами, Яремчука за 17 млн євро придбала Бенфіка. За "орлів" українець виступав недовго, вже через сезон перейшовши до Брюгге, де, на жаль, не зміг продемонструвати свій справжній рівень. Сезон 2023/24 Яремчук проводить у складі Валенсії, за яку вже забив 4 голи у 25 поєдинках. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Чому Мудрик не святкував переможний гол, а в Миколенка вселився Зінченко – 2 українців продадуть в АПЛ за грубі мільйони