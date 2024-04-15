Яремчук ожидаемо пропустит матч Валенсии – украинец в одном списке с капитаном и жертвой ужасного перелома
Роман Яремчук не поможет Валенсии в матче 31-го тура Ла Лиги против Осасуны.
Украинский форвард даже не полетел с командой в Памплону. В списке отсутствующих также капитан Хосе Гайя и защитник Муктар Диакаби, которому еще долго будет не до футбола из-за ужасного перелома.
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На самом деле отсутствие Яремчука не должно удивлять. Нападающему Валенсии сразу пророчили пропуск 2 матчей из-за травмы подколенной мышцы левой ноги. Если все будет хорошо, то он должен вернуться к 32-му туру против Бетиса.
Напомним, Яремчук выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге. Он отметился 4 голами в 25 матчах за "летучих мышей".
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