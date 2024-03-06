Центральний нападник Валенсії Роман Яремчук, найімовірніше, не зможе зіграти проти Хетафе через дискомфорт.

Яремчук все ще не тренується в загальній групі, інформує інсайдер Херман Муньйос. Клуб очікував, що українець зможе зіграти в наступному матчі чемпіонату з Хетафе, але форвард продовжує відчувати певний дискомфорт. Через це доступність Романа на матч 28-го туру Ла Ліги під питанням.

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У попередньому матчі з Реалом Яремчуку вдалося забити на 30-й хвилині та збільшити перевагу "лос чес" до двох м'ячів. Згодом гра з "бланкос" завершилася внічию 2:2.

До матчу Валенсія – Хетафе залишилося три дні. Гра буде зіграна в суботу, 9 березня. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.

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