Яремчук не зможе продовжити гольову серію в Ла Лізі – у Валенсії були великі очікування
Центральний нападник Валенсії Роман Яремчук, найімовірніше, не зможе зіграти проти Хетафе через дискомфорт.
Яремчук все ще не тренується в загальній групі, інформує інсайдер Херман Муньйос. Клуб очікував, що українець зможе зіграти в наступному матчі чемпіонату з Хетафе, але форвард продовжує відчувати певний дискомфорт. Через це доступність Романа на матч 28-го туру Ла Ліги під питанням.
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У попередньому матчі з Реалом Яремчуку вдалося забити на 30-й хвилині та збільшити перевагу "лос чес" до двох м'ячів. Згодом гра з "бланкос" завершилася внічию 2:2.
До матчу Валенсія – Хетафе залишилося три дні. Гра буде зіграна в суботу, 9 березня. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.
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