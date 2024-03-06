Центральный нападающий Валенсии Роман Яремчук, скорее всего, не сможет сыграть против Хетафе из-за дискомфорта.

Яремчук всё ещё не тренируется в общей группе, информирует инсайдер Херман Муньос. Клуб ожидал, что украинец сможет сыграть в следующем матче чемпионата с Хетафе, но форвард продолжает испытывать определённый дискомфорт. Из-за этого доступность Романа на матч 28-го тура Ла Лиги под вопросом.

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В предыдущем матче с Реалом Яремчуку удалось забить на 30-й минуте и увеличить преимущество "лос чес" до двух мячей. Впоследствии игра с "бланкос" завершилась вничью 2:2.

До матча Валенсия - Хетафе осталось три дня. Игра будет сыграна в субботу, 9 марта. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

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