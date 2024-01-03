"Я не очень люблю делать расчеты. Наша цель – соревноваться в каждой игре. Для нас эта игра была важной, ведь сезон начался после рождественских каникул. Целью было быть конкурентоспособными и показать хорошую игру, выполнить план. И нам повезло это сделать – мы оказались сильными, когда имели возможности.

Дебютный гол Яремчука в Ла Лиге в видеообзоре матча Валенсия – Вильярреал – 3:1

Я не люблю говорить о конкретных игроках, но все прошло хорошо. Пепелу стал трендом своего сезона, забив два гола. В конце концов, все выглядели хорошо. Как и Роман Яремчук, забивший гол. Чем конкурентоспособнее мы будем как команда, тем мы, бесспорно, будем сильнее.

Что я думаю об игроках, которые попали в ротацию? Я ценю их отношение больше всего, потому что никто из них не сдался. Я уверен, что Яремчук получит уверенность, забивая голы. Наша цель – построить команду, в которой будет задействован каждый. Мы продолжаем двигаться к нашей цели

Игра на старте была очень хорошей. Думаю, мы хорошо интерпретировали игру. Ребята поработали и одержали большую победу. Я доволен, как команда соревнуется. Бывают моменты, когда мы не побеждаем, но все же делаем все хорошо. Если будем соревноваться так же как с Вильярреалом – будем близки к тому, чтобы выиграть больше игр", – цитирует Бараху AS.

Напомним, гол в ворота Вильярреала стал дебютным для Яремчука в Ла Лиге – ранее он забивал лишь в Кубке Испании.

Яремчук дебютным голом в Примере начал избиение Вильярреала – украинец использовал шанс и заработал высокие оценки