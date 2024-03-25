Radio Taronja вирішило провести опитування у своєму Твіттері серед уболівальників Валенсії на тему: "Кого ви хочете бачити на позиції центрфорварда в наступному сезоні?". Уболівальникам пропонується три варіанти відповідей: "Роман Яремчук", "Рафа Мір", "Жоден із них".

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Станом на 18:00 за Києвом у голосуванні лідирує варіант "Рафа Мір" – за нього проголосували 38,3% опитаних. Варіант "Роман Яремчук" посідає друге місце з 36,9%. Третій варіант "Ніхто з них" також набрав велику кількість голосів – 24,8%. Голосування триватиме ще 18 годин.

Зазначимо, що профіль Radio Taronja налічує понад 45 тисяч підписників.

У поточному сезоні Роман зіграв за Валенсію у 24 матчах у всіх турнірах. В активі українського форварда чотири голи. Рафа Мір у поточному сезоні захищає кольори Севільї.

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