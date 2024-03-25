Radio Taronja решило провести опрос в своём Твиттере среди болельщиков Валенсии на тему: "Кого вы хотите видеть на позиции центрфорварда в следующем сезоне?". Болельщикам предлагается три варианта ответов: "Роман Яремчук", "Рафа Мир", "Ни один из них".

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По состоянию на 18:00 по Киеву в голосовании лидирует вариант "Рафа Мир" – за него проголосовали 38,3% опрошенных. Вариант "Роман Яремчук" занимает второе место с 36,9%. Третий вариант "Никто из них" также набрал большое количество голосов – 24,8%. Голосование продлится ещё 18 часов.

Отметим, что профиль Radio Taronja насчитывает более 45 тысяч подписчиков.

В текущем сезоне Роман сыграл за Валенсию в 24 матчах во всех турнирах. В активе украинского форварда четыре гола. Рафа Мир в текущем сезоне защищает цвета Севильи.

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