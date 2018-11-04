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Яремчук назвав трійку найсильніших нападників України – несподіваний фаворит

12:38 1263 Читать на русском
Яремчук назвав трійку найсильніших нападників України – несподіваний фаворит
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Гравець бельгійського Гента Роман Яремчук у програмі "Моя гра" з Аллою Бублій зізнався, кого вважає найкращим українським нападником.

"Найсильніший форвард в Україні? Я думаю, Артем Бєсєдін. Мене не хвилює, хто його критикує. Я з ним грав, знаю його стиль, як він вміє грати, як він працює на команду.

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Як зрозуміти, хороший форвард чи ні? За забитими голами. Однак є багато нападників, які також не забивають, наприклад – Олів'є Жиру. На чемпіонаті світу він не забив, але грав у всіх матчах і був дуже корисним для команди.

Трійка найсильніших українських форвардів? Бєсєдін, Селезньов, Кулач", – сказав Яремчук в ефірі телеканалу Футбол 1.

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Теги
Головне Євген Селезньов Євген Селезньов Владислав Кулач Владислав Кулач Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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