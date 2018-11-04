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Яремчук назвал тройку сильнейших нападающих Украины – неожиданный фаворит

12:38 376 Читати українською
Яремчук назвал тройку сильнейших нападающих Украины – неожиданный фаворит
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Игрок бельгийского Гента Роман Яремчук в программе "Моя игра" с Аллой Бублий признался, кого считает лучшим украинским нападающим.

"Самый сильный форвард в Украине? Я думаю, Артем Беседин. Меня не волнует, кто его критикует. Я с ним играл, знаю его стиль, как он умеет играть, как он работает на команду.

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Как понять, хороший форвард или нет? По забитым голам. Однако есть много нападающих, которые также не забивают, например – Оливье Жиру. На чемпионате мира он не забил, но играл во всех матчах и был очень полезным для команды.

Тройка сильнейших украинских форвардов? Беседин, Селезнев, Кулач", – сказал Яремчук в эфире телеканала Футбол 1.

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Теги
Евгений Селезнев Евгений Селезнев Владислав Кулач Владислав Кулач Артем Беседин Артем Беседин Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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