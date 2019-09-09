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Яремчук назвав ім'я найсильнішого українського тренера

13:17 2360 Читать на русском
Яремчук назвав ім'я найсильнішого українського тренера
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, кого вважає найсильнішим українським тренером та прокоментував нинішню ситуацію в київському Динамо.

"Мені подобалися вимоги Реброва і його бачення футболу. З усіх українських тренерів він був на голову сильніший в тактичному плані.

Яремчук: Рома не на жарт була зацікавлена в мені, але переговори раптово завершились

Якби в групі Ліги Європи нам попалося Динамо, було б добре. Це не топ-клуб, як Манчестер Юнайтед або Арсенал. З ним можна грати. Я завжди вболівав за киян. Підтримував їх в матчі в Бельгії проти Брюгге.

Динамівцям неприємно, що зараз на клуб виливають багато бруду. У них психологічна яма. Якби кілька їхніх гравців виступали в чемпіонаті Бельгії, то вони б вже мали на руках пропозиції від топ-клубів. У Бельгії простіше себе показати. В Україні ж проти тебе захищаються по 10 осіб", – поділився Яремчук в коментарі Профутбол.

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Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Динамо Динамо Роман Яремчук Роман Яремчук
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