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Яремчук назвал сильнейшего украинского тренера

13:17 304 Читати українською
Яремчук назвал сильнейшего украинского тренера
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, кого считает сильнейшим украинским тренером и прокомментировал нынешнюю ситуацию в киевском Динамо.

"Мне нравились требования Реброва и его видение футбола. Из всех украинских тренеров он был на голову сильнее в тактическом плане.

Яремчук: Рома всерьез была заинтересована во мне, но переговоры внезапно завершились

Если бы в группе Лиги Европы нам попалось Динамо, это было бы хорошо. Это не топ-клуб, как Манчестер Юнайтед или Арсенал. С ними можно играть. Я всегда болел за киевлян. Поддерживал их в матче в Бельгии против Брюгге.

Динамовцам неприятно, что сейчас на клуб выливают много грязи. У них психологическая яма. Если бы несколько их игроков выступали в чемпионате Бельгии, то они бы уже имели на руках предложения от топ-клубов. В Бельгии проще себя показать. В Украине же против тебя защищаются по 10 человек", – поделился Яремчук в комментарии Профутбол.

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Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Роман Яремчук Роман Яремчук
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