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Яремчук: Рома всерйоз була зацікавлена в мені, але переговори раптово завершились

08:50 650 Читать на русском
Яремчук: Рома всерйоз була зацікавлена в мені, але переговори раптово завершились
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів про зірваний трансфер до італійської Роми.

"На рахунок Роми – було все серйозно з їхнього боку. Але в один момент все припинилося. Так, у мене було бажання перейти туди. Знаю, що Джеко – там основний нападник. Але приклад Саші Зінченка показує, що в такому клубі можна прогресувати. Він говорив, якщо є така можливість – потрібно їхати і чіплятися.

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Клуби спілкувалися, але потім все закінчилося. Говорили про великі суми. Якщо об'єктивно дивитися на речі, то я не вартий таких грошей. Маліновський сказав, що в Італії дуже великі навантаження, дуже інтенсивно все.

Трансфер в Галатасарай? Звідти не було ніяких офіційних паперів. Турки просто безпосередньо вели переговори. Шукали заміну якомусь гравцю. Я був у них в списку, але не серед пріоритетних варіантів", – поділився Яремчук в коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 23-річний Яремчук зіграв у 8 матчах за Гент, у яких відзначився 6 голами і 3 результативними передачами. Контракт Романа з бельгійським клубом закінчується в червні 2021 року.

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Італія Рома Рома Гент Гент Трансфери Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном
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