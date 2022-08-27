Андалусійці роздумують над підписанням українського нападника, який не може стати основним у Лісабоні. У минулому сезоні Роман програвав конкуренцію Дарвіну Нуньєсу, а тепер – Гонсалу Рамушу. "Нервіонці" планують скористатися ситуацію і підсилити Яремчуком свою лінію атаки.

Бенфіка виставила Яремчука на трансфер – португальці хочуть заробити після посереднього сезону українця

Мова йде про оренду форварда збірної України з правом викупу. Севілья вже контактувала з Бенфікою щодо потенційного переходу Яремчука. Роман може покинути "орлів" лише в одному випадку – якщо Гонсалу Рамуш залишиться в Бенфіці. Про це повідомляє O Jogo.

Головний конкурент Яремчука є ласим шматком на трансферному ринку і може змінити клуб до кінця літа. Відхід Рамуша автоматично виключить шанси на трансфер Романа, а от якщо Гонсалу залишиться, тоді піти може вже українець.

Мончі (спортивний директор Севільї) хоче підписати одного форварда. Окрім Яремчука, "нервіонці" розглядають кандидатуру Рауля Де Томаса, який виступає за Еспаньйол, а раніше захищав кольори Бенфіки.

До слова, раніше з'явилася інформація, що лісабонці хочуть отримати за Яремчука 20 мільйонів євро, тому не факт, що варіант з орендою в Севілью влаштує нинішній клуб українця. Контракт Романа з Бенфікою розрахований до літа 2026 року.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом