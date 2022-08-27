Португальський гранд виставив 26-річного нападника на трансфер, стверджує Record.

Евертон підписав стабільного бомбардира Брайтона – швидкий кінець чуток про Яремчука

Бенфіка розраховує отримати 20 мільйонів євро, що на 3 мільйони більше, ніж вона заплатила Генту рік тому. Дебютний сезон у Португалії не надто сприяв росту ціни Яремчука – скромні 9 голів у 43 матчах. Не допоміг і продаж Дарвіна Нуньєса, оскільки у новій кампанії українець тотально програє конкуренцію Гонсалу Рамушу. Ймовірно, Бенфіка вирішила продати Романа, допоки на нього є хоч якийсь попит.

Вчора з'явилися чутки про інтерес Севільї до Яремчука, проте іспанці навряд зможуть задовольнити фінансові апетити "орлів".

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